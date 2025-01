Turista morta a tiros no Rio por engano em favela é enterrada na Bahia

Polícia Civil identificou o autor dos disparos como um adolescente de 16 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de Diely Silva, de 34 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira, 31, no Cemitério Memorial de Candiba, cidade localizada no sudoeste da Bahia, onde ela nasceu. A informação foi confirmada por familiares. Diely morreu no Rio de Janeiro após ser baleada ao entrar por engano em uma favela na Zona Oeste, enquanto estava em um carro de aplicativo.

De acordo com familiares, o corpo chegou à cidade baiana na noite de segunda-feira, 30, e o velório foi realizado pela manhã, seguido do sepultamento às 10h. Diely morava em Jundiaí (SP), onde trabalhava como gerente de contabilidade fiscal, e estava no Rio para passar o réveillon com amigas.

No sábado, 27, o grupo de amigas chegou ao Rio e se dirigiu para a praia. À noite, pediram dois carros de aplicativo, mas um dos motoristas, ao seguir o GPS, entrou sem querer na comunidade do Fontela. O carro foi recebido a tiros por traficantes, e Diely foi atingida no pescoço e morreu no local. O motorista foi ferido nas costas, mas conseguiu dirigir até uma viatura da PM. A amiga de Diely não se feriu.

A Polícia Civil identificou o autor dos disparos como um adolescente de 16 anos, que já tinha passagens e estava com um mandado de apreensão em aberto. Ele fugiu para o Complexo da Penha após o crime.