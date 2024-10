Transporte intermunicipal será gratuito nas eleições

Medida será válida até as 23h59 do domingo (6) - Foto: Ulgo Oliveira/Ascom Seinfra

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nesta sexta-feira (4), em suas redes sociais, que o Governo do Estado vai assegurar, por meio de decreto, a gratuidade do transporte intermunicipal no 1º e no 2º turnos das eleições municipais 2024, programados para acontecer neste domingo (6) e 27 de outubro.

A gratuidade será válida das 18h do sábado (5) até as 23h59 do domingo (6). Da mesma forma, nas cidades onde houver votação em 2º turno, o acesso gratuito será das 18h do dia sábado (26) até as 23h59 do domingo (27).

"Uma iniciativa para reforçar o compromisso com a democracia e a participação cidadã no processo eleitoral", destacou o governador, que informou ainda que o decreto assinado será publicado neste sábado (5), no Diário Oficial do Estado (DOE).