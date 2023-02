Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido à maré baixa

A travessia Salvador-Mar Grande está suspensa temporariamente nesta terça-feira, 21, até as 11h30, por conta da maré baixa prolongada. O movimento de retorno da ilha tem previsão para ser intenso. A Travessia Salvador-Morro de São Paulo também terá movimento maior de embarque no retorno a Salvador.

A Travessia Salvador-Mar Grande suspendeu as operações às 8h30. Esse é o quinto dia consecutivo em que a operação é suspensa por conta do fenômeno. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com a maré baixa, as embarcações não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

A Travessia Salvador-Mar Grande estava operando normalmente desde as 5h, com registro de bom movimento de embarque nos terminais Náutico da Bahia, na capital, e no Hidroviário de Vera Cruz.

Quando retomar as operações, o que deve ocorrer às 11h, a Travessia estará operando com 10 embarcações, que cumprirão horários de saída de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos, conforme o fluxo de passageiros.

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10 e domingos e feriados, R$ 11,60.

Na travessia Salvador-Morro de São Paulo, a procura por passagens é muito boa devido ao retorno de turistas que se deslocaram para a Ilha de Tinharé desde a última sexta-feira, 17.