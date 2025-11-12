BAHIA
Travessias para Morro de SP e Itaparica seguem normais nesta quarta
Tempo de travessia tem sido maior devido ao mau tempo
Por Bernardo Rego
As fortes chuvas que tem atingido Salvador nas últimas horas com 85,4mm nas últimas 12 horas, de acordo com a informações da Codesal, também impactou nas travessias marítimas saindo da capital baiana para as ilhas.
Do Terminal de São Joaquim para Bom Despacho, em Itaparica, a travessia tem ocorrido normalmente, mas o percurso tem demorado um pouco a mais do que o habitual (cerca de 1 hora) devido ao mau tempo. Segundo a Internacional Travessias, não há restrições para veículos que utilizam o equipamento.
A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) também informou que a Travessia Salvador–Morro de São Paulo segue operando normalmente nesta quarta-feira (12) em esquema especial com conexão em Itaparica e em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.
A medida foi adotada devido às condições desfavoráveis de navegação, com ventos fortes e mar agitado, que têm impossibilitado a operação direta dos catamarãs desde a última segunda-feira (10).
Para quem desejar fazer o trajeot semi-terrestre, o emabarque acontece Terminal Náutico de Salvador com destino a Itaparica onde seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença. Dali, realizam uma pequena travessia de lancha até o Morro de São Paulo.
Também há opção de conexão pelo Terminal de Bom Despacho, com deslocamento de ferry-boat até a Ilha de Itaparica e, em seguida, ônibus até a Ponta do Curral, onde o trajeto é finalizado por lancha até o destino final.
O tempo médio de viagem com conexão é de aproximadamente 3 horas e 20 minutos, cerca de uma hora a mais em relação ao percurso direto. Os horários de saída de Salvador são às 9h, 10h30 e 14h30. Do Morro de São Paulo, as partidas acontecem às 11h30, 13h30 e 14h.
O valor das passagens é de R$ 152,51 (Salvador–Morro de São Paulo) e R$ 138,71 (Morro de São Paulo–Salvador).
