Travessias para Morro de SP e Itaparica seguem normais nesta quarta

- Foto: Divulgação

As fortes chuvas que tem atingido Salvador nas últimas horas com 85,4mm nas últimas 12 horas, de acordo com a informações da Codesal, também impactou nas travessias marítimas saindo da capital baiana para as ilhas.

Do Terminal de São Joaquim para Bom Despacho, em Itaparica, a travessia tem ocorrido normalmente, mas o percurso tem demorado um pouco a mais do que o habitual (cerca de 1 hora) devido ao mau tempo. Segundo a Internacional Travessias, não há restrições para veículos que utilizam o equipamento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) também informou que a Travessia Salvador–Morro de São Paulo segue operando normalmente nesta quarta-feira (12) em esquema especial com conexão em Itaparica e em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

A medida foi adotada devido às condições desfavoráveis de navegação, com ventos fortes e mar agitado, que têm impossibilitado a operação direta dos catamarãs desde a última segunda-feira (10).

Para quem desejar fazer o trajeot semi-terrestre, o emabarque acontece Terminal Náutico de Salvador com destino a Itaparica onde seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença. Dali, realizam uma pequena travessia de lancha até o Morro de São Paulo.

Também há opção de conexão pelo Terminal de Bom Despacho, com deslocamento de ferry-boat até a Ilha de Itaparica e, em seguida, ônibus até a Ponta do Curral, onde o trajeto é finalizado por lancha até o destino final.

O tempo médio de viagem com conexão é de aproximadamente 3 horas e 20 minutos, cerca de uma hora a mais em relação ao percurso direto. Os horários de saída de Salvador são às 9h, 10h30 e 14h30. Do Morro de São Paulo, as partidas acontecem às 11h30, 13h30 e 14h.

O valor das passagens é de R$ 152,51 (Salvador–Morro de São Paulo) e R$ 138,71 (Morro de São Paulo–Salvador).