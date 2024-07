Travessias Salvador-Mar Grande têm embarque tranquilo

Travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo seguem com tranquilidade - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Travessia Salvador-Mar Grande registra movimento de embarque tranquilo no Terminal Náutico da Bahia e também no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, neste sábado, 6. O embarque é imediato e sem filas.

Segundo a Astramab, o sistema está atendendo com seis embarcações à disposição do tráfego, que fazem saídas pontuais de meia em meia hora neste sábado,6, a última saída de Mar Grande está prevista para as 18h. De Salvador, o último horário programado no Terminal Náutico é para as 19h30.

Tarifas - Os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes, de segunda-feira a sábado: de Salvador para Mar Grande - R$ 10,50. Domingos e feriados: R$ 13,50. De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado: R$ 8,60. Domingos e feriados: R$ 11,60.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

Também é tranquilo hoje o movimento de embarque para Morro de São Paulo. A viagem é direta entre a capital e o Morro, com duração média de 2h e 20m. Do Terminal Náutico, os catamarãs zarpam às 9h e 10h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 11h30 e 14h.

As passagens para o Morro de São Paulo podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela, no Terminal Náutico da Bahia. De Salvador para o Morro a tarifa é R$ 151,31. No sentido inverso, R$ 138,71.

Escunas de turismo - Também operam normalmente hoje e com procura moderada as escunas do tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. As embarcações começaram a sair às 8h do Terminal Náutico para o passeio. No percurso do tour, as esucnas fazem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e retornam às 17h30 a Salvador. A tarifa do passeio é R$ 100.