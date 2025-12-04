Trecho 1 do VLT é prioridade e começa a circular em junho

Primeiro trem do VLT de Salvador - Foto: Joa Souza/GOVBA

A secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Jusmari Oliveira, afirmou durante a entrega a nova ligação Lobato x BR-324, nesta quinta-feira, 4, que as obras do Veículo Leve de Transporte (VLT) estão avançando “muito rapidamente” e superando as expectativas. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela destacou que o trecho 1 é a principal prioridade do governo.

“A nossa prioridade de toda a força é o trecho 1, até porque é o primeiro trecho, e é também o trecho que nós entendemos que é o que mais vai atender os anseios e a necessidade social de Salvador”, disse a secretária.

Segundo Jusmari, o avanço ocorre graças ao esforço das equipes envolvidas e à determinação do governo. Ela informou que o trecho inicial, que vai da Calçada à Ilha de São João, seguindo o traçado do antigo trem, já possui trilhos instalados e condições para movimentação do primeiro trem, que chegou recentemente ao estado.

Ela afirma que cerca de 50% do trecho 1 já está executado e que os testes devem começar em janeiro.“Nós podemos considerar que 50% do trecho 1 já está executado, que é exatamente o traçado do antigo trem. Ele vai começar a ter testes a partir de janeiro e a partir de junho vai começar a operação assistida. Nós vamos começar a ter transporte de passageiros já a partir do primeiro semestre”, detalhou.

Trecho 2 e 3

Os trechos 2 e 3 também estão em andamento. Jusmari destacou que o trecho 2 está “bem adiantado”, enquanto o trecho 3 avança em paralelo à obra da Estrada do Derba, que, além de integrar o VLT, beneficia o escoamento da produção do oeste e o tráfego de caminhões.