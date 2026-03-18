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MUDANÇA NA ESTRADA

Trecho da BR-101 será interditado nesta semana na Bahia; saiba detalhes

A rota será alterada e o tráfego de veículos será desviado no trecho afetado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/03/2026 - 9:04 h | Atualizada em 18/03/2026 - 10:05

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Trecho da BR-101, que será interditada
Trecho da BR-101, que será interditada -

Os frequentadores da BR-101 devem ficar atentos, pois um trecho da rodovia será interditado nesta sexta-feira, 20. A alteração da pista será realizada nas proximidades do município de Ubaitaba, na Bahia, das 6h às 17h.

Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a interdição da pista acontece devido a realização de serviços de relocação da viga V7, a fim de restaurar uma passarela de pedestres instalada no local.

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O órgão ainda reforçou que a medida visa garantir a segurança viária de condutores e trabalhadores durante as obras da rodovia, que retorna ao normal no sábado, 21.

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Mudança de rota

Os condutores que usam a BR-101 como via principal devem desviar para a via marginal. O percurso estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas sobre a mudança de rota temporária.

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Tags:

Bahia br-101 Trânsito

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