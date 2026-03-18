MUDANÇA NA ESTRADA
Trecho da BR-101 será interditado nesta semana na Bahia; saiba detalhes
A rota será alterada e o tráfego de veículos será desviado no trecho afetado
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Os frequentadores da BR-101 devem ficar atentos, pois um trecho da rodovia será interditado nesta sexta-feira, 20. A alteração da pista será realizada nas proximidades do município de Ubaitaba, na Bahia, das 6h às 17h.
Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a interdição da pista acontece devido a realização de serviços de relocação da viga V7, a fim de restaurar uma passarela de pedestres instalada no local.
O órgão ainda reforçou que a medida visa garantir a segurança viária de condutores e trabalhadores durante as obras da rodovia, que retorna ao normal no sábado, 21.
Leia Também:
Mudança de rota
Os condutores que usam a BR-101 como via principal devem desviar para a via marginal. O percurso estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas sobre a mudança de rota temporária.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes