Trecho da BR-324 é interditado após carreta ficar atravessada na pista

Ainda não há previsão para a retirada da carreta da pista - Foto: Foto: Divulgação/PRF

A BR-324, principal rodovia da Bahia que conecta Salvador a Feira de Santana, foi bloqueada na manhã desta quinta-feira, 12, após uma carreta bitrem ficar atravessada na pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo por volta das 8h40 no km 547, em Amélia Rodrigues, a 90 km de Salvador, no trecho que dá acesso a Santo Amaro. O motorista não sofreu ferimentos.

| Foto: Foto: Divulgação/PRF

O acidente causou a interdição total no sentido Feira de Santana e parcial no sentido Salvador. Equipes da ViaBahia, que administra a rodovia, e da PRF estão no local. Ainda não há previsão para a retirada da carreta da pista.