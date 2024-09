Caminhão perde controle e cai em vão entre pistas em avenida de São Paulo

Caminhão cai em vão entre pistas da Rodovia Dutra, em SP - Foto: Reprodução TV Globo

Um motorista de caminhão perdeu o controle do veículo e despencou em vão entre as pistas da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta, 12.

Uma pessoa ficou presa nas ferragens e bombeiros atuam no local para fazer o resgate. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O trecho da via está em obras há alguns meses. Por volta das 9h, as pistas em direção ao Rio de Janeiro estavam parcialmente bloqueadas.