Conselho propõe fiscalização do transporte de pacientes na Bahia

Após a morte de três mulheres que viajavam do interior da Bahia para exames médicos em Salvador em um acidente entre uma van e uma carreta na BR-324, na quarta-feira,11, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA) anunciou que vai solicitar uma fiscalização do serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e propor uma revisão das políticas públicas para garantir seguro de vida para os pacientes em transporte.

A van, que partiu de Mutuípe com 12 passageiros, levava os pacientes para tratamento em Salvador. As vítimas fatais foram identificadas como Ildenice de Melo e as irmãs Maria dos Santos Souza Bastos e Marinalva dos Santos Bastos.

Este foi o segundo acidente em setembro envolvendo veículos de TFD na Bahia. No dia 2 de setembro, quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas quando um ônibus que transportava pacientes de Canarana perdeu o controle e caiu em uma ribanceira, também na BR-324, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.