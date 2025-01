Três homens são presos com drogas em porta-mala de veículos na Bahia

As ações resultaram na apreensão de dois veículos - Foto: Foto: (CEPRv e CIPRV/Barreiras)

Três homens foram presos no sábado, 18, durante operações realizadas por policiais militares do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv) e da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Barreiras (CIPRV/Barreiras). As ações resultaram na apreensão de dois veículos e uma grande quantidade de drogas nas cidades de Santa Maria da Vitória e Maracás, na Bahia.

Na BA-172, em Santa Maria da Vitória, uma abordagem identificou que o condutor de um veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a vistoria, os policiais encontraram no porta-malas 63 tabletes de maconha e um de cocaína.

Em Maracás, na BA-026, outro automóvel foi revistado, e foram localizados 26 tabletes de maconha e um de crack. No total, 89 tabletes de entorpecentes foram apreendidos nas operações.

Os suspeitos detidos e os materiais recolhidos foram encaminhados às Delegacias de Polícia das respectivas regiões, onde os casos foram registrados e estão sob investigação.