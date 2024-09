Três pessoas são presas por sequestro de jovem autista na Bahia

A jovem também foi estuprada no imóvel - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Três pessoas, sendo elas dois homens e uma mulher foram autuados em flagrante pelo crime de sequestro e cárcere privado contra uma jovem de 19 anos no Distrito do Caípe, em São Francisco do Conde, na Bahia. A jovem estava desaparecida desde terça-feira, 27, e foi resgatada nesta quinta, 29.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem também foi estuprada no imóvel. No entanto, as investigações continuam para localizar envolvidos em crimes contra a dignidade sexual praticados contra a vítima.

Na quinta-feira, 29, equipes da 21ª Delegacia Territorial localizaram cativeiro e libertaram a mulher com Transtorno do Espectro Autista.

De acordo com as investigações, a vítima saiu de casa para conhecer um homem, mas foi deixada dentro do imóvel durante três dias. Durante os dias de cárcere, a jovem estava sendo procurada pela família, que reside em Candeias. A vítima conseguiu entrar em contato por telefone com a mãe e informou que estava sendo estuprada por quatro homens e uma mulher, em Caípe.

Segundo a polícia, no local havia várias camisinhas e pinos de cocaína usados. A vítima foi encontrada bastante degradada. As três pessoas encontradas no local foram autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado.