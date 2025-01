Trinta foragidos já foram detidos nos primeiros dias de 2025

Capturas foram realizadas pelas Forças Estaduais da Segurança - Foto: Alberto Maraux | SSP-BA

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública encerrou as primeiras 72h de 2025 alcançando 30 foragidos da Justiça.

Pessoas com mandados por homicídio, estupro de vulnerável, roubo, furto, violência contra a mulher e dívida de pensão alimentícia foram localizadas.

As capturas foram realizadas pelas Forças Estaduais da Segurança nas cidades de Salvador, Itaparica, Candeias, Dias D'Ávila, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Barreiras, após alertas da tecnologia.

Guarnições da Polícia Militar encontraram os procurados e equipes da Polícia Civil efetuaram o cumprimento dos mandados. Os presos estão à disposição da Justiça.

"Fechamos 2024 com o número recorde de 1.132 foragidos da Justiça alcançados com o auxílio da tecnologia do Reconhecimento Facial. Atualmente utilizamos a ferramenta em 81 cidades da Bahia e planejamos a expansão para outros municípios", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.