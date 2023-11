Trio suspeito de tráfico morre durante ações da Ficco no interior | A TARDE

Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram em confronto com policiais militares e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia. A ação conjunta foi realizada nesta quinta-feira, 9, em Cruz das Almas, e resultou na apreensão de armas, drogas, coletes balísticos e outros materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os militares da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar, da Rondesp Recôncavo e Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte chegaram a uma localidade conhecida como Banguela após serem acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) do Recôncavo sobre homens armados.

“Com apoio da Ficco, os militares chegaram até o local indicado. Os criminosos atiraram contra as guarnições, houve confronto e eles não resistiram”, contou o comandante da 27ª CIPM, major Alexandre Messias.

Foram apreendidos uma submetralhadora artesanal 9mm, uma pistola calibre 40, um revólver 38, carregadores, munições e 200 porções de drogas, R$ 860, três rádios comunicadores, faca e colete balístico. A ação foi registrada na Delegacia Territorial (DT) de Cruz.