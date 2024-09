Turismo Sustentável é tema de qualificação em Saubara

Objetivo do projeto é fortalecer e promover o turismo sustentável no distrito de Saubara - Foto: Divulgação / Setur-BA

Com o objetivo de fortalecer e promover o turismo sustentável na encantadora região de Bom Jesus dos Pobres, distrito de Saubara, o Instituto Popular do Recôncavo realiza, realiza entre os dias 29 e 31 de agosto, o projeto Meu Recôncavo que visa qualificar e destacar os serviços e comércio, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e cultural. Ao final da qualificação os participantes receberão o certificado e um selo de identificação para expor no estabelecimento.

O projeto consiste na elaboração de um mapeamento, identificando e catalogando quiosques, bares, restaurantes, pousadas e as quituteiras da Orla de Bom Jesus dos Pobres, que recentemente passou por uma ampla requalificação. Serão realizadas duas ações formativas para qualificar os serviços oferecidos e assim, capacitar os participantes para a promoção de boas práticas de turismo sustentável.

Leia mais

>> GOVBR oferece vagas home office sem exigência de concurso

>> CIMATEC abre inscrições para pós-graduação em engenharia aeronáutica

“O Recôncavo Baiano é uma região de rica história, cultura e paisagens deslumbrantes. No entanto é necessário investir em iniciativas que valorizem e divulguem suas características únicas e o turismo. E é aí que surge o projeto Meu Recôncavo, uma proposta abrangente e inovadora para reposicionar este destino tão singular”, Luan Peres, fundador e diretor do Instituto Popular do Recôncavo (IPR) e idealizador do projeto Meu Recôncavo.

Ao final das ações formativas, será realizado o Evento de Integração com todos os participantes, autoridades, e a diretoria do IPR Bahia, para a entrega dos certificados das oficinas e do Selo. Assim como da entrega dos Kits Quituteiras. Estas ações tem o intuito de incentivar e fortalecer o turismo sustentável. Além disso, os participantes terão seu estabelecimento disponibilizado no hotsite: www.meureconcavo.com.br.

O Meu Recôncavo é uma iniciativa inovadora para valorizar, divulgar e promover o destino ao oferecer opções de serviços locais de qualidade e respeito a natureza. Para tanto, o projeto é promovido pelo Instituto Popular do Recôncavo com apoio de órgãos municipais locais, e conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo - SETUR.

SERVIÇO

(Ações serão realizadas nos dias 29,30 e 31 de agosto de 2024)

- Oficina de Qualidade no Atendimento em Turismo com Davi Matos

- Oficina de Boas Práticas em Segurança e Higiene Alimentar com Manu Ferreira