GOVBR oferece vagas home office sem exigência de concurso

Atualmente, o GOVBR conta com mais de 650 pessoas com trabalhos focados em inovação e conhecimentos técnicos

Com o aumento dos trabalhos home office em 7% no segundo trimestre de 2024, o Governo Federal abriu oportunidades para vagas remotas que não precisam de concurso. Atualmente, o GOVBR conta com mais de 650 pessoas com trabalhos focados em inovação e conhecimentos técnicos sobre práticas de governança através da tecnologia.

Entre as vagas que se destacam neste formato está Analista de Sistemas Sênior e Arquiteto de Software. Confira as vagas clicando aqui.

O analista fará toda a análise das informações coletadas pelo cliente, para melhor solução das necessidades do mesmo. Também deve identificar, analisar e modelar as informações necessárias para o desenvolvimento de sistemas (novos e/ou alteração); Analisar as necessidades, possibilidades e métodos para a solução; Mapear processos e realizar a modelagem de sistemas/dados e, quando necessário, auxiliar no desenvolvimento de software.

Além de ser um trabalho efetivo e home office, analistas receberão Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Educação; Clube de vantagens GOVBR - Convênios nacionais; Oportunidade de Carreira; Plano de Saúde Unimed (extensivo aos dependentes); Planos Odontológicos; Premiação por indicação de futuros colaboradores; Seguro de vida; Universidade Corporativa e TotalPass.

Engenheiros de software precisarão ter superior em Sistemas da Informação, Ciências da Computação, Tecnologia da Informação ou afins, experiência com C# .Net e banco de dados SQL Server, Git e conhecimento em análise orientada a objetos e boas práticas de desenvolvimento de software. Aqueles que estiverem na vaga, também contarão com os mesmos benefícios, além de Bônus Anual.