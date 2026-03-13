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ACIDENTE

Turista cai de asa-delta durante voo em destino turístico da Bahia

Vítima é habilitada no esporte e tem 15 anos de experiência

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

13/03/2026 - 11:23 h

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Imagem ilustrativa da imagem Turista cai de asa-delta durante voo em destino turístico da Bahia
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Um turista do Rio de Janeiro caiu em uma área de falésias enquanto voava de asa-delta em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira, 12.

A vítima, de 38 anos, é habilitada no esporte e tem 15 anos de experiência. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Hospital Luiz Eduardo Magalhães.

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O homem apresentou fraturas no braços esquerdo, perna esquerda, bacia e clavícula, além de outras escoriações, mas não há informações sobre o estado de saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área da queda é considerada de difícil acesso, por isso, os agentes precisaram atravessar um rio e abrir uma estrada em meio à vegetação nativa para encontrar o homem.

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Como ocorreu a queda?

Para a prática em Arraial D'Ajuda, o homem utilizou a rampa da Praia da Pitinga, ideal para a prática de parapente, esporte popular na região.

Embora as modalidades sejam semelhantes, há especificidades entre elas:

  • Parapente: o piloto voa sentado com um ritmo mais lento;
  • Asa-delta: o voo é feito deitado e atinge velocidades maiores, aumentando a sensação de adrenalina.
A rampa utilizada pelo turista existe há mais de 30 anos e, neste período, foram feitos apenas cinco voos de asa delta, segundo a Associação de Parapente de Porto Seguro. Desta forma, a suspeita inicial é de que tenha ocorrido um problema técnico, n o entanto, a causa do acidente ainda não foi esclarecida.

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Tags:

acidente Arraial D´Ajuda asa-delta Bahia porto seguro turista

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