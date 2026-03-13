ACIDENTE
Turista cai de asa-delta durante voo em destino turístico da Bahia
Vítima é habilitada no esporte e tem 15 anos de experiência
Por Luiza Nascimento
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Um turista do Rio de Janeiro caiu em uma área de falésias enquanto voava de asa-delta em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira, 12.
A vítima, de 38 anos, é habilitada no esporte e tem 15 anos de experiência. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Hospital Luiz Eduardo Magalhães.
O homem apresentou fraturas no braços esquerdo, perna esquerda, bacia e clavícula, além de outras escoriações, mas não há informações sobre o estado de saúde.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área da queda é considerada de difícil acesso, por isso, os agentes precisaram atravessar um rio e abrir uma estrada em meio à vegetação nativa para encontrar o homem.
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Como ocorreu a queda?
Para a prática em Arraial D'Ajuda, o homem utilizou a rampa da Praia da Pitinga, ideal para a prática de parapente, esporte popular na região.
Embora as modalidades sejam semelhantes, há especificidades entre elas:
- Parapente: o piloto voa sentado com um ritmo mais lento;
- Asa-delta: o voo é feito deitado e atinge velocidades maiores, aumentando a sensação de adrenalina.
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