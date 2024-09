Veja programação da festa dos 103 anos de emancipação de Santo Estevão

Cidade terá festejo de dois dias - Foto: Reprodução/Conheça Santo Estveão

A festa dos 103 anos de emancipação política da cidade de Santo Estevão será nos dias 20 e 21 de setembro, com governo municipal iniciando a programação cívica e festiva. Durante o evento, terá hasteamento das bandeiras dia 21/9, às 9h, e shows com artistas de destaque local, estadual e nacional.

E para comemorar esta data, a festa contará com shows nos dias 20 e 21/9, na Praça 7 de Setembro. Dia 20/9, a partir das 21h: Xanddy Harmonia, Pablo, Tempero de Mulher, Pirynet e DJ. Dia 21/9, a partir das 16h: Grupo infantil Pé de Lata, Igor Kanário, Toque Dez, AH Chapa, Samba do Lu, Samba e Pagod’in e DJ.

Leia mais

>> Desfile cívico abre comemorações pelos 266 anos de Camaçari

>> Inmet alerta baixa umidade do ar em 99 cidades baianas; confira

A festa contará com a atuação de aproximadamente 290 profissionais de segurança, trânsito, saúde e salvamento; mais de 150 ambulantes comercializando comida e bebida; o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192; Hospital Municipal com reforço nas equipes de plantão durante a festa e a Central de vídeo monitoramento com câmeras de reconhecimento, vinculadas ao Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

O evento contará com a participação das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Agente de Trânsito, circuito monitorado e fechado com barreiras compostas por equipes com detectores de metais para revista nos acessos ao circuito da festa. Além de uma unidade de pronto atendimento em saúde no circuito da festa, que contará com a retaguarda do Hospital Municipal João Borges de Cerqueira e SAMU quando necessário, dentre outros.

O Município de Santo Estêvão-BA possui 52.276 habitantes, segundo o IBGE, faz parte da Zona Turística Caminhos do Sertão e está localizado no Território Portal do Sertão, a 156 km de Salvador e a 40 km de Feira de Santana, banhada pelo Rio Paraguaçu e está situada às margens da BR 116 sul, com toda rodovia em pista dupla.

A cidade possui belezas naturais, prestadores de serviços turísticos, como agência de viagens, organizadora de eventos, hotéis, pousadas, resorts, restaurantes, bares, cafés e similares bem localizados, com ótimas instalações e serviços para receber bem o turista e a população local.