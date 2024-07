"Verdadeira vilã é a Uber": motoristas reagem a aumento da gasolina

Preço ultrapassa R$ 6,50 o litro - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Principal custo diário para motoristas de aplicativo, a gasolina sofreu reajuste de aproximadamente R$ 0,70 nesta segunda-feira, 8, em Salvador. Apesar do impacto que pode ultrapassar R$ 500 na renda mensal, os trabalhadores argumentam que os principais culpados pelo prejuízo são os aplicativos, como 99 e, especialmente, Uber.

"O problema é a política tarifária perversa adotada pelos aplicativos, principalmente a Uber. Se houvesse uma política de correção da tarifa, conforme aumento dos insumos, incluindo combustível, não haveria problema algum. Mas da forma que a Uber faz, cada vez que gasolina, etanol ou GNV sobem, motoristas ficam perplexos", indigna-se o motorista Cláudio Sena.

O resultado disso é o maior tempo de espera e dificuldade para o consumidor conseguir uma corrida. "Nos vemos obrigados a mudar a estratégia de trabalho, selecionando ainda mais as viagens, pois a maioria dos pedidos chegam com valores impraticáveis."

O motivo da maior seletividade, privilegiando viagens com maior valor, é que este aumento significa um gasto a mais de R$ 375 para um Motorista que trabalha com carro que faz 12 km/l e roda 5.000 km/mês. Caso o motorista se locomova ainda mais, o custo pode ultrapassar os R$ 500.

"O preço do pão aumenta quando o custo do trigo sobe. O valor de um automóvel aumenta quando o fabricante percebe aumento em seus custos. A roupa que compramos em 2016 não custa o mesmo preço hoje. Só tarifa de aplicativo não muda, apesar de todos os aumentos nos preços de combustível, peças, seguro, etc. Essa aberração acontece por que Uber e 99 não sofrem prejuízo, quem arca com as perdas é o motorista", lamenta Cláudio.

Para compensar as perdas, a solução adotada por motoristas como José Silva é trabalhar mais. "Já é comum trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. De domingo a domingo, sem feriado para viajar com a família. Tudo para ganhar hoje o mesmo valor que ganhava em 2017, 18 com uma jornada de 8 horas", revela.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Uber informou que "tem equipes que acompanham permanentemente a variação dos principais custos que impactam os motoristas e aplica reajustes periodicamente nos valores de ganhos."

"A empresa também investe em iniciativas e promoções para ajudar nas finanças do motorista: há descontos em planos de celular, rede de academias, programas de saúde, manutenção do veículo e combustível - a Uber foi a primeira plataforma a oferecer, em todo o país, a possibilidade de abastecer pagando menos, por meio de uma parceria com a rede Ipiranga que concede até 10% de cashbackck em cada abastecimento", diz a nota.

"A informação de ganhos é uma das principais preocupações de quem procura a Uber para gerar renda. Por esse motivo, exibimos em nosso site, com transparência, informações sobre a média de ganhos dos parceiros de acordo com a cidade e o número de horas online. Qualquer pessoa pode consultar os dados e inclusive verificar detalhes sobre a metodologia de cálculo", continua o comunicado"

"O site aponta que, na cidade de Salvador, os parceiros que dirigem por volta de 40 horas têm ganhos de R$1.415 por semana, em média. Esse dado é uma estimativa baseada no histórico da cidade nas últimas quatro semanas, e não considera os custos particulares de cada motorista (que dependem de itens como o modelo de veículo, eficiência do motor, tipo de combustível usado etc.)", encerra.

Já sobre o aumento, a Acelen, empresa responsável pela Refinaria Mataripe, informou ao Portal A TARDE que o aumento na refinaria só acontece entre quarta e quinta-feira. Ou seja: pode vir ainda mais aumento esta semana.

