Viaduto na BR-324 será interditado a partir da noite desta terça-feira

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Motoristas que trafegam pela região do Viaduto do CIA, no entroncamento entre a BR-324 e a BA-526, devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir da noite desta terça-feira, 19. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou uma série de intervenções noturnas nas alças de acesso do complexo viário.

De acordo com o órgão, os trabalhos acontecerão sempre entre 21h e 5h, com liberação completa das vias durante o dia para reduzir os impactos no fluxo de veículos.

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As obras serão realizadas de maneira gradual nas quatro alças do viaduto. Cada etapa deve durar entre cinco e seis dias, mas o cronograma pode ser alterado em função de fatores climáticos, operacionais ou por questões relacionadas à segurança no trânsito.

Confira como ficará a programação inicial das interdições:

19 de maio — Alça 608 A: acesso da BR-324, no sentido Salvador–Feira de Santana, em direção a Lauro de Freitas e Aeroporto;

— Alça 608 A: acesso da BR-324, no sentido Salvador–Feira de Santana, em direção a Lauro de Freitas e Aeroporto; 20 de maio — Alça 607 A: acesso da BR-324, sentido Feira de Santana–Salvador, para o Porto de Aratu;

— Alça 607 A: acesso da BR-324, sentido Feira de Santana–Salvador, para o Porto de Aratu; 21 de maio — Alça 607 B: acesso da BR-324, sentido Feira de Santana–Salvador, para Lauro de Freitas e Aeroporto;

— Alça 607 B: acesso da BR-324, sentido Feira de Santana–Salvador, para Lauro de Freitas e Aeroporto; 22 de maio — Alça 608 B: acesso da BR-324, sentido Salvador–Feira de Santana, para Porto de Aratu e retorno.

Durante a execução dos serviços, cada alça será bloqueada temporariamente de forma individual, enquanto os demais acessos seguirão funcionando normalmente com apoio da sinalização instalada na área.

O DNIT recomenda que os condutores diminuam a velocidade ao passar pela região, mantenham atenção redobrada e, se possível, organizem os deslocamentos antecipadamente, principalmente no período da noite.