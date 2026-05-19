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Conta de luz pode ficar mais barata no Nordeste; entenda

A Aneel aprovou medida para 22 distribuidoras do país

Agatha Victoria Reis
Por
Conta de energia
Conta de energia - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A conta de luz pode ficar mais barata para alguns dos brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 19, as regras que destinam até 5,5 bilhões à redução do preço da energia para consumidores atendidos em 22 distribuidoras do país.

De acordo com a Aneel, a medida pode ocasionar no desconto de 4,51% nas tarifas de 2026.

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Os recursos são do saldo do Uso de Bem Público (UBP), valor pago pelas usinas hidrelétricas à União para o uso de recursos hídricos para a geração de energia. Aprovada no ano passado, a Lei nº 15.235/2025 autorizou as hidrelétricas adiantarem o pagamento das parcelas do valor.

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Onde a conta de luz vai reduzir?

Dentre as regiões beneficiadas pelas medidas estão áreas atendidas pela Sudam e pela Sudene, incluindo as regiões do Norte e Nordeste, Mato Grosso, além de partes de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Segundo a agência, esses locais foram escolhidos porque "muitas delas possuem menos consumidores que a média nacional e custos mais elevados relacionados à energia, como a compra de diesel para usinas em áreas isoladas".

Sobre o processo

Mesmo com a movimentação, algumas hidrelétricas não aderiram ao processo que poderia movimentar cerca de R$ 7,9 bilhões.

Atualmente, o valor é de R$ 5,5 bilhões, que serão repassados para consumidores em 2026, por meio dos reajustes de tarifas.

Na Bahia, a distribuidora da Neoenergia, já conseguiu antecipar uma parte dos recursos para reduzir as tarifas. Assim como a Equatorial Energia no Amapá.

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