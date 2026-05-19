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Alckmin é recebido com vaias e aplausos em Marcha de Prefeitos

Vice-presidente representou Lula, que cumpre outra agenda

Anderson Ramos
Por
Alckmin discurso na Marcha dos Prefeitos.
Alckmin discurso na Marcha dos Prefeitos. - Foto: Reprodução / Youtube

Em meio a vaias e aplausos, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi recebido pelos prefeitos que participaram da 17ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios nesta terça-feira, 19.

Antes de Alckmin iniciar o seu discurso, a plateia se dividiu entre as palmas e gritos de reprovação. O vice esteve represetando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre agenda em São Paulo. Vale lembrar que na edição do ano passado, o petista foi vaiado pelos gestores.

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Em sua fala, Alckmin defendeu o fortalecimento dos municípios. “É fundamental descentralizar e fortalecer o governo local, onde as pessoas vivem, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as necessidades.”

Em seguida, Alckmin reconheceu a grandeza da Marcha, ao mencionar que o evento é a marcha da participação dos Entes e do povo brasileiro.

Na oportunidade, reforçou que o presidente Lula vai receber o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM) nesta quarta-feira, 20. “O presidente Lula vai ouvi-los e deliberar sobre os temas colocados neste encontro”, reforçou.

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Presidenciáveis

A programação preliminar prevê sabatina com outros presideciáveis. Flávio Bolsonaro (PL) deve participar nesta terça-feira, 19. Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (NOVO) são esperados na próxima quarta-feira, 20, e Renan Santos (Missão), na quinta, 21.

Aldo Rebelo também estava previsto para quinta, mas o seu partido, o DC, informou no sábado que ele foi substituído pelo ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa na corrida ao Planalto - a organização da Marcha dos Prefeitos ainda não decidiu se vai manter Rebelo.

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Confederação Nacional dos Municípios Geraldo Alckmin Marcha dos Prefeitos

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