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Vídeo: Buraco provoca interdição total de trecho da BR-324 em Simões Filho

Problema foi registrado no km 603

Victoria Isabel
Por
Abertura do buraco obstruiu a pista
Abertura do buraco obstruiu a pista - Foto: Reprodução/PRF

Um buraco de grandes dimensões provocou a interdição total de um trecho da BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira, 2.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o problema foi registrado no km 603, no sentido crescente da rodovia, por volta das 10h50.

A abertura do buraco obstruiu a pista e levou à interdição completa do sentido. A PRF orienta os motoristas a utilizarem uma rota alternativa para seguir viagem.

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Veja a rota alternativa:

O desvio indicado pela PRF começa em Feira de Santana, pela BR-324, e segue pelos seguintes trechos:

Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: Buraco provoca interdição total de trecho da BR-324 em Simões Filho
Foto: PRF
  1. BR-324, na região de Candeias, com acesso à BA-522;
  2. BA-524, pelo Canal de Tráfego, na região de Camaçari;
  3. BA-535, pela Via Parafuso;
  4. BA-526, pela Via Metropolitana, em direção a Salvador.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e sigam as indicações das equipes de fiscalização.

Veja vídeo:

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Tags

Bahia polícia rodoviária federal simões filho

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