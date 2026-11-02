BAHIA
Vídeo: Buraco provoca interdição total de trecho da BR-324 em Simões Filho
Problema foi registrado no km 603
Um buraco de grandes dimensões provocou a interdição total de um trecho da BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira, 2.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o problema foi registrado no km 603, no sentido crescente da rodovia, por volta das 10h50.
A abertura do buraco obstruiu a pista e levou à interdição completa do sentido. A PRF orienta os motoristas a utilizarem uma rota alternativa para seguir viagem.
Veja a rota alternativa:
O desvio indicado pela PRF começa em Feira de Santana, pela BR-324, e segue pelos seguintes trechos:
- BR-324, na região de Candeias, com acesso à BA-522;
- BA-524, pelo Canal de Tráfego, na região de Camaçari;
- BA-535, pela Via Parafuso;
- BA-526, pela Via Metropolitana, em direção a Salvador.
A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e sigam as indicações das equipes de fiscalização.