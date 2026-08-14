Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

VÍDEO: Carga de morangos é saqueada após caminhão tombar na BR-324

Acidente ocorreu por volta das 4h desta sexta-feira, 14

Luan Julião e Victoria Isabel
Por Luan Julião e Victoria Isabel
Imagem ilustrativa da imagem VÍDEO: Carga de morangos é saqueada após caminhão tombar na BR-324
Foto: Reprodução

Cerca de três toneladas de morangos foram saqueadas após um caminhão que transportava a carga tombar na BR-324, nas proximidades do acesso à Via Expressa, na manhã desta sexta-feira, 14.

Segundo informações do portal A TARDE, o acidente aconteceu entre 4h e 5h. O caminhão teria saído da região da Chapada Diamantina com destino ainda não informado quando se envolveu na ocorrência.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Após o acidente, parte da carga ficou espalhada pela rodovia e foi retirada por pessoas que estavam no local. De acordo com as informações recebidas pela reportagem, aproximadamente 3 mil quilos de morangos foram saqueados.

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente, nem sobre possíveis feridos ou a dinâmica da ocorrência.

Leia Também:

OPERAÇÃO PERÍMETRO ZERO

Integrante do Baralho do Crime é morto após fazer companheira refém em Salvador
Integrante do Baralho do Crime é morto após fazer companheira refém em Salvador imagem

INVESTIGAÇÃO

Adolescente é apreendida suspeita de participar da morte de colombiana na Bahia
Adolescente é apreendida suspeita de participar da morte de colombiana na Bahia imagem

INVESTIGAÇÃO

Médica é presa na Bahia em operação contra venda de diplomas falsos
Médica é presa na Bahia em operação contra venda de diplomas falsos imagem

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre o acidente e o saque da carga. Até a publicação desta matéria, porém, não houve resposta.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente br-324 caminhão

Relacionadas

Mais lidas