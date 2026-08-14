VÍDEO: Carga de morangos é saqueada após caminhão tombar na BR-324

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Cerca de três toneladas de morangos foram saqueadas após um caminhão que transportava a carga tombar na BR-324, nas proximidades do acesso à Via Expressa, na manhã desta sexta-feira, 14.

Segundo informações do portal A TARDE, o acidente aconteceu entre 4h e 5h. O caminhão teria saído da região da Chapada Diamantina com destino ainda não informado quando se envolveu na ocorrência.

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Após o acidente, parte da carga ficou espalhada pela rodovia e foi retirada por pessoas que estavam no local. De acordo com as informações recebidas pela reportagem, aproximadamente 3 mil quilos de morangos foram saqueados.

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente, nem sobre possíveis feridos ou a dinâmica da ocorrência.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre o acidente e o saque da carga. Até a publicação desta matéria, porém, não houve resposta.