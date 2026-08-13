Adolescente é apreendida suspeita de participar da morte de colombiana na Bahia

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Uma adolescente de 16 anos foi apreendida nesta quinta-feira, 13, em Itabuna, no sul da Bahia, por suspeita de envolvimento na morte da colombiana Ana Zeinef Martinez Morales, de 28 anos. A vítima desapareceu em julho e teve o corpo encontrado dois dias depois, enrolado em um colchão.

A jovem foi localizada no bairro Pedro Jerônimo, mesma região onde, segundo as investigações, Ana teria sido assassinada. A ordem de apreensão foi expedida pela 1ª Vara da Infância e Juventude e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna.

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De acordo com a Polícia Civil, o avanço das investigações apontou indícios da participação da adolescente na dinâmica do crime. Depoimentos, registros de câmeras de segurança, resultados de perícias e outros elementos reunidos durante a apuração teriam indicado que ela participou da ocultação do corpo e da destruição de vestígios.

Ana desapareceu no dia 6 de julho. Conforme a investigação, a colombiana teria sido morta dentro de um imóvel no Pedro Jerônimo. Após o assassinato, o corpo foi escondido e, posteriormente, abandonado enrolado em um colchão.

Dois dias depois do desaparecimento, em 8 de julho, o corpo foi localizado em uma avenida movimentada do bairro, apresentando sinais de violência.

Outro investigado foi morto após o crime

Um homem apontado como investigado no homicídio de Ana também morreu durante o período das investigações. Leandro Pereira da Silva, de 28 anos, foi assassinado no bairro Maria Pinheiro um dia após o corpo da colombiana ser encontrado.

Segundo a Polícia Civil, Leandro mantinha um relacionamento com a adolescente apreendida e teria ligação com uma facção criminosa. A linha investigativa aponta que ele pode ter sido executado por integrantes do próprio grupo criminoso como represália pela morte de Ana.

Após o cumprimento da ordem judicial nesta quinta-feira, a adolescente foi encaminhada para uma instituição de acolhimento, onde permanecerá internada provisoriamente.