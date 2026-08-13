Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Adolescente é apreendida suspeita de participar da morte de colombiana na Bahia

Ana Zeinef desapareceu em julho e teve o corpo encontrado dois dias depois, enrolado em um colchão

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Adolescente é apreendida suspeita de participar da morte de colombiana na Bahia
Foto: Adolescente apreendida

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida nesta quinta-feira, 13, em Itabuna, no sul da Bahia, por suspeita de envolvimento na morte da colombiana Ana Zeinef Martinez Morales, de 28 anos. A vítima desapareceu em julho e teve o corpo encontrado dois dias depois, enrolado em um colchão.

A jovem foi localizada no bairro Pedro Jerônimo, mesma região onde, segundo as investigações, Ana teria sido assassinada. A ordem de apreensão foi expedida pela 1ª Vara da Infância e Juventude e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, o avanço das investigações apontou indícios da participação da adolescente na dinâmica do crime. Depoimentos, registros de câmeras de segurança, resultados de perícias e outros elementos reunidos durante a apuração teriam indicado que ela participou da ocultação do corpo e da destruição de vestígios.

Ana desapareceu no dia 6 de julho. Conforme a investigação, a colombiana teria sido morta dentro de um imóvel no Pedro Jerônimo. Após o assassinato, o corpo foi escondido e, posteriormente, abandonado enrolado em um colchão.

Dois dias depois do desaparecimento, em 8 de julho, o corpo foi localizado em uma avenida movimentada do bairro, apresentando sinais de violência.

Leia Também:

INVESTIGAÇÃO

Médica é presa na Bahia em operação contra venda de diplomas falsos
Médica é presa na Bahia em operação contra venda de diplomas falsos imagem

CRIME BRUTAL

Corpo de estudante morta ficou trancado no quarto do namorado por três dias
Corpo de estudante morta ficou trancado no quarto do namorado por três dias imagem

AÇÃO POLICIAL

Armas e munições são apreendidas com homem investigado por ameaçar ex na RMS
Armas e munições são apreendidas com homem investigado por ameaçar ex na RMS imagem

Outro investigado foi morto após o crime

Um homem apontado como investigado no homicídio de Ana também morreu durante o período das investigações. Leandro Pereira da Silva, de 28 anos, foi assassinado no bairro Maria Pinheiro um dia após o corpo da colombiana ser encontrado.

Segundo a Polícia Civil, Leandro mantinha um relacionamento com a adolescente apreendida e teria ligação com uma facção criminosa. A linha investigativa aponta que ele pode ter sido executado por integrantes do próprio grupo criminoso como represália pela morte de Ana.

Após o cumprimento da ordem judicial nesta quinta-feira, a adolescente foi encaminhada para uma instituição de acolhimento, onde permanecerá internada provisoriamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

HOMICÍDIO itabuna Polícia Civil sul da bahia

Relacionadas

Mais lidas