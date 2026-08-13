Médica é presa na Bahia em operação contra venda de diplomas falsos

Siga o A TARDE no Google

Uma médica que trabalhava em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi presa durante uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de produção e comercialização de diplomas falsos de medicina. A suspeita foi identificada como Aline Candice Calor Magalhães.

Aline foi alvo de um mandado de prisão preventiva cumprido na quarta, 12, durante a deflagração da operação, segundo informações do G1. A médica se formou em São Paulo e, posteriormente, mudou-se para a Bahia, onde passou a exercer a profissão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de diplomas de medicina, o grupo é suspeito de negociar outros documentos acadêmicos fraudulentos. O material seria utilizado, entre outras finalidades, para permitir o ingresso ou facilitar a transferência de estudantes para cursos de medicina.

Mandados de prisão

Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. As ações ocorreram nas cidades baianas de:

Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia;

além de Montes Claros e Bocaiuva, no norte de Minas Gerais.

A defesa de Aline Candice Calor Magalhães não havia sido localizada para comentar o caso.

Diploma falso deu início à investigação

A apuração teve início em 2023, depois que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) encontrou indícios de falsificação em um diploma apresentado durante um pedido de registro profissional.

Na ocasião, uma mulher de 33 anos, que exercia a medicina em Cacique Doble, no Rio Grande do Sul, apresentou um documento que indicava uma suposta formação em medicina pelo Centro Universitário Funorte, de Montes Claros. A irregularidade foi identificada durante a conferência da documentação entregue ao conselho.

A descoberta levou o caso à Polícia Federal e abriu caminho para uma investigação mais ampla. A partir das apurações, os agentes chegaram a indícios da existência de um grupo voltado à fabricação e venda de documentação acadêmica falsificada.

A investigação permanece em andamento para identificar outros possíveis integrantes da organização, detalhar o funcionamento do esquema e localizar pessoas que teriam comprado ou utilizado os documentos fraudulentos.