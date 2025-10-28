VÍDEO: clarão misterioso atravessa o céu e assusta moradores na Bahia

Clarão foi visto na noite desta segunda-feira, 27 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Moradores de diversas cidades da Bahia foram surpreendidos por um intenso clarão no céu, descrito como uma bola incandescente com rastro alaranjado, na noite desta segunda-feira, 27. O fenômeno chamou atenção principalmente nas regiões sudeste, sul e extremo sul do estado.

O fenômeno, registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, foi observado em municípios como Ibotirama, Serra Dourada, Angical e Barreiras, além de outras localidades da região. Moradores relataram que o objeto parecia um ponto luminoso cruzando rapidamente o céu, deixando um rastro brilhante.

O que pode ser?

Especialistas explicam que eventos desse tipo geralmente estão relacionados à reentrada de lixo espacial na atmosfera terrestre, como fragmentos de foguetes, satélites ou equipamentos que se desintegram ao entrar na camada atmosférica.

