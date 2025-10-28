BAHIA
VÍDEO: clarão misterioso atravessa o céu e assusta moradores na Bahia
Fenômeno luminoso foi visto em várias cidades e registrado em vídeos nas redes sociais
Por Victoria Isabel
Moradores de diversas cidades da Bahia foram surpreendidos por um intenso clarão no céu, descrito como uma bola incandescente com rastro alaranjado, na noite desta segunda-feira, 27. O fenômeno chamou atenção principalmente nas regiões sudeste, sul e extremo sul do estado.
O fenômeno, registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, foi observado em municípios como Ibotirama, Serra Dourada, Angical e Barreiras, além de outras localidades da região. Moradores relataram que o objeto parecia um ponto luminoso cruzando rapidamente o céu, deixando um rastro brilhante.
Leia Também:
O que pode ser?
Especialistas explicam que eventos desse tipo geralmente estão relacionados à reentrada de lixo espacial na atmosfera terrestre, como fragmentos de foguetes, satélites ou equipamentos que se desintegram ao entrar na camada atmosférica.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes