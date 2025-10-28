Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

VÍDEO: clarão misterioso atravessa o céu e assusta moradores na Bahia

Fenômeno luminoso foi visto em várias cidades e registrado em vídeos nas redes sociais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/10/2025 - 9:07 h | Atualizada em 28/10/2025 - 9:34
Clarão foi visto na noite desta segunda-feira, 27
Clarão foi visto na noite desta segunda-feira, 27 -

Moradores de diversas cidades da Bahia foram surpreendidos por um intenso clarão no céu, descrito como uma bola incandescente com rastro alaranjado, na noite desta segunda-feira, 27. O fenômeno chamou atenção principalmente nas regiões sudeste, sul e extremo sul do estado.

O fenômeno, registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, foi observado em municípios como Ibotirama, Serra Dourada, Angical e Barreiras, além de outras localidades da região. Moradores relataram que o objeto parecia um ponto luminoso cruzando rapidamente o céu, deixando um rastro brilhante.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Surfar em dias de chuva: adrenalina que esconde perigos
La Niña deve provocar temporais e tempo instável em Salvador
Choveu? Confira dicas de lazer para esta segunda em Salvador

O que pode ser?

Especialistas explicam que eventos desse tipo geralmente estão relacionados à reentrada de lixo espacial na atmosfera terrestre, como fragmentos de foguetes, satélites ou equipamentos que se desintegram ao entrar na camada atmosférica.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceu clarão Fenômeno lixo espacial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Clarão foi visto na noite desta segunda-feira, 27
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Clarão foi visto na noite desta segunda-feira, 27
Play

Secretário do RJ compara operações do Rio e da Bahia, e Werner reage

Clarão foi visto na noite desta segunda-feira, 27
Play

Enfermeira instala câmeras e flagra abuso sexual contra mãe acamada na Bahia

Clarão foi visto na noite desta segunda-feira, 27
Play

Casal líder do CV na Lapinha é alvo de prisão em operação da PC

x