Vídeo: comitê de vereador é invadido por criminosos fortemente armados

Bandidos fortemente armados invadiram e assaltaram neste sábado, 26, a comitê do vereador Manoel Jacaré (PP), no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Uma das vítimas disse para a equipe que homens armados invadiram o espaço, onde ocorria um evento, e levaram itens de todas as pessoas, como celulares, dinheiro e documentos. Segundo o relato, os suspeitos estavam fortemente armados e agiram de forma rápida, fugindo na sequência.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes foram acionados e realizaram rondas na região, com o objetivo de localizar os suspeitos, mas nenhum deles foi encontrado.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que homens encapuzados entram no local e apontam armas para as pessoas. Eles ainda entraram em uma picape que estava estacionada no espaço e levam itens que estavam no veículo.

Por meio de nota, Manoel Jacaré (PP) informou que ninguém se feriu e agradeceu as manifestações de solidariedade. Ele foi reeleito nas eleições municipais de 2024, com 1.657 votos.