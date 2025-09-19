Vídeo: explosão de grandes proporções assusta moradores de Valença

Vídeos e áudios publicados nas redes sociais mostram a reação de pessoas no momento do ocorrido - Foto: Reprodução redes sociais

Moradores de Valença, no baixo sul da Bahia, foram surpreendidos por uma forte explosão no fim da tarde desta sexta-feira, 19. O barulho foi ouvido em diferentes pontos da cidade, assim como a grande fumaça que se formou, gerando apreensão.

Vídeos e áudios publicados nas redes sociais mostram a reação de pessoas no momento do ocorrido. "Foi muma explosão gigantesca, digna de guerra", disse um morador.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo um outro morador da região, a explosão aconteceu na delegacia velha e não houve vítimas, apenas danos materias. No entanto, a informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

"Isso aí foi uma explosão que aconteceu agora a pouco aqui em Valença e de proporções gigantescas. Foi na delegacia velha, mas não teve vítimas, só danos materiais", comentou.

Em postagens, usuários apontaram ainda o bairro Novo Horizonte como possível local da ocorrência. O Portal A TARDE tetnta contado com o Corpo de Bombeiros, mas, no entanto, não confirmaram a causa nem a origem da explosão.