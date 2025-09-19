Menu
BAHIA
BAHIA

Vídeo: explosão de grandes proporções assusta moradores de Valença

Barulho foi ouvido em diferentes pontos da cidade

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/09/2025 - 21:05 h
Vídeos e áudios publicados nas redes sociais mostram a reação de pessoas no momento do ocorrido
Vídeos e áudios publicados nas redes sociais mostram a reação de pessoas no momento do ocorrido

Moradores de Valença, no baixo sul da Bahia, foram surpreendidos por uma forte explosão no fim da tarde desta sexta-feira, 19. O barulho foi ouvido em diferentes pontos da cidade, assim como a grande fumaça que se formou, gerando apreensão.

Vídeos e áudios publicados nas redes sociais mostram a reação de pessoas no momento do ocorrido. "Foi muma explosão gigantesca, digna de guerra", disse um morador.

Segundo um outro morador da região, a explosão aconteceu na delegacia velha e não houve vítimas, apenas danos materias. No entanto, a informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

"Isso aí foi uma explosão que aconteceu agora a pouco aqui em Valença e de proporções gigantescas. Foi na delegacia velha, mas não teve vítimas, só danos materiais", comentou.

Homem é morto a tiros dentro de bar após irmão morrer da mesma forma
MPT vai apurar acidente que matou trabalhador soterrado na Bahia

Em postagens, usuários apontaram ainda o bairro Novo Horizonte como possível local da ocorrência. O Portal A TARDE tetnta contado com o Corpo de Bombeiros, mas, no entanto, não confirmaram a causa nem a origem da explosão.

x