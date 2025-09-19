Menu
INVESTIGAÇÃO

MPT vai apurar acidente que matou trabalhador soterrado na Bahia

Fábio Ribeiro de Jesus morreu na última quarta-feira, 17, enquanto trabalhava no desmonte de uma mina

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/09/2025 - 19:18 h
Fábio Ribeiro de Jesus
Fábio Ribeiro de Jesus -

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente que levou à morte do operário Fábio Ribeiro de Jesus, em Jacobina, na última quarta-feira, 17. A vítima morreu soterrada enquanto trabalhava no desmonte de uma mina da empresa Jacobina Mineração Pan American Silver.

Em nota divulgada no dia seguinte, a mineradora confirmou o falecimento, mas informou que as causas do acidente ainda não estavam esclarecidas. O MPT também destacou que não há detalhes sobre como foi realizado o atendimento ao trabalhador no momento do ocorrido.

Investigação

A investigação vai analisar:

  • se empresa cumpria as normas de segurança;
  • se incluía o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs);
  • se havia capacitação dos empregados para atividades de risco;
  • o órgão pretende ainda garantir que medidas preventivas sejam implementadas para evitar novos acidentes.

Além do MPT, a apuração contará com apoio de outros órgãos, como a Polícia Civil da Bahia. Informações também serão solicitadas à Superintendência Regional do Trabalho (SRT-BA), responsável por fiscalizar as condições de segurança e saúde no ambiente laboral.

