INVESTIGAÇÃO
MPT vai apurar acidente que matou trabalhador soterrado na Bahia
Fábio Ribeiro de Jesus morreu na última quarta-feira, 17, enquanto trabalhava no desmonte de uma mina
Por Leilane Teixeira
O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente que levou à morte do operário Fábio Ribeiro de Jesus, em Jacobina, na última quarta-feira, 17. A vítima morreu soterrada enquanto trabalhava no desmonte de uma mina da empresa Jacobina Mineração Pan American Silver.
Em nota divulgada no dia seguinte, a mineradora confirmou o falecimento, mas informou que as causas do acidente ainda não estavam esclarecidas. O MPT também destacou que não há detalhes sobre como foi realizado o atendimento ao trabalhador no momento do ocorrido.
Leia Também:
Investigação
A investigação vai analisar:
- se empresa cumpria as normas de segurança;
- se incluía o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs);
- se havia capacitação dos empregados para atividades de risco;
- o órgão pretende ainda garantir que medidas preventivas sejam implementadas para evitar novos acidentes.
Além do MPT, a apuração contará com apoio de outros órgãos, como a Polícia Civil da Bahia. Informações também serão solicitadas à Superintendência Regional do Trabalho (SRT-BA), responsável por fiscalizar as condições de segurança e saúde no ambiente laboral.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes