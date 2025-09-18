TRAGÉDIA
Trabalhador morre soterrado em mina de ouro no interior da Bahia
Ministério Público do Trabalho abre inquérito para apurar circunstâncias da morte
Por Redação
Um grave acidente em uma mina de ouro subterrânea em Jacobina, no norte da Bahia, terminou com a morte de um trabalhador na quarta-feira, 17. Fábio Ribeiro de Jesus, de 29 anos, morador da cidade e pai de dois filhos, estava realizando atividades de desmonte no subsolo quando acabou ficando soterrado.
O Corpo de Bombeiros de Jacobina foi acionado para tentar resgatar Fábio. Quatro militares participaram da operação, que durou cerca de duas horas. Segundo informações da TV São Francisco, o trabalho de salvamento foi dificultado pela distância da mina até a sede da corporação, pelos protocolos de segurança e pelo fato de a vítima estar completamente soterrada.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina para necropsia. Até o momento, não há informações sobre velório ou sepultamento.
A Jacobina Mineração Pan American Silver lamentou o ocorrido, afirmou estar prestando apoio à família da vítima e garantiu que realizará investigação interna para apurar as causas do acidente, reforçando medidas de segurança para prevenir situações semelhantes.
O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Fábio Ribeiro de Jesus.
