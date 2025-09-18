Trabalhador morre soterrado em mina de ouro no interior da Bahia

Fábio Ribeiro de Jesus, de 29 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um grave acidente em uma mina de ouro subterrânea em Jacobina, no norte da Bahia, terminou com a morte de um trabalhador na quarta-feira, 17. Fábio Ribeiro de Jesus, de 29 anos, morador da cidade e pai de dois filhos, estava realizando atividades de desmonte no subsolo quando acabou ficando soterrado.

O Corpo de Bombeiros de Jacobina foi acionado para tentar resgatar Fábio. Quatro militares participaram da operação, que durou cerca de duas horas. Segundo informações da TV São Francisco, o trabalho de salvamento foi dificultado pela distância da mina até a sede da corporação, pelos protocolos de segurança e pelo fato de a vítima estar completamente soterrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina para necropsia. Até o momento, não há informações sobre velório ou sepultamento.

A Jacobina Mineração Pan American Silver lamentou o ocorrido, afirmou estar prestando apoio à família da vítima e garantiu que realizará investigação interna para apurar as causas do acidente, reforçando medidas de segurança para prevenir situações semelhantes.

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Fábio Ribeiro de Jesus.