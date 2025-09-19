Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Marcinho se declara para Jerônimo após deixar União: 'Mais leve'

Pela primeira vez após ingresso no PRD, deputado estadual participou de agenda ao lado do governador da Bahia

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/09/2025 - 19:06 h | Atualizada em 19/09/2025 - 21:54
Deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD)
Deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD) -

O deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD) declarou estar "mais leve" após deixar o União Brasil e migrar para a nova legenda, da qual também será o presidente do diretório estadual. A fala foi dada durante agenda ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), na cidade de Ribeira do Pombal, no nordeste do estado, nesta sexta-feira, 19.

Figura carimbada em vários eventos ao lado do gestor petista pelo interior, Marcinho Oliveira anunciou oficialmente a mudança, na última terça-feira, 16. Em coletiva realizada no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o parlamentar confirmou a mudança de ares.

“Vim para somar, de mala e cuia, com quem faz a coisa acontecer na ponta", declarou o parlamentar, hoje, ao lado do governador, durante a inauguração do posto da Polícia Técnica no município.

Leia Também:

Ministro da Saúde desiste de viagem aos EUA: 'afronta'
Deputado baiano justifica voto polêmico à PEC da Blindagem
Câmara define punição a líderes de motim contra Motta; confira

“Muito bom poder estar aqui. Hoje muito mais leve ao lado do nosso governador Jerônimo. Agora a gente fica muito mais leve porque integramos de vez a base do nosso governador”, completou o parlamentar.

PRD independente

No evento de terça-feira, Marcinho Oliveira teve outra postura. Na oportunidade, foi questionado sobre qual seria o alinhamento político do partido. Aos jornalistas, garantiu que a postura seria de independência, descartando, pelo menos por enquanto, estar na base do petista.

“A gente está em uma forma de criação de um novo caminho, de um caminho independente, de um caminho transparente longe dos extremos e longe de tudo que for de forma imposta. O PRD vai ter como objetivo primeiro dialogar e construir políticas públicas ouvindo os nossos filiados”, afirmou.

