Vídeo: homem atinge rival desacordado com paralelepípedo na Bahia | A TARDE

Um homem foi preso após ser flagrado por câmeras de segurança arremessando um paralelepípedo na cabeça de um rapaz que já estava desacordado. De acordo com a Polícia Militar, momentos antes da tentativa de homicídio, a vítima e o suspeito tiveram um desentendimento e terminaram brigando.



No vídeo enviado para a reportagem de A Tarde é possível ver os dois se agredindo. Após imobilizar a vítima, e deixar ela no chão, o homem volta, pega pedra e atinge a cabeça. Ele foge logo em seguida. O crime aconteceu na madrugada de domingo, 21, na cidade de Inhambupe, no interior da Bahia.



As imagens ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Ele foi detido horas depois, na manhã de domingo, e apresentado na delegacia da cidade. O estado de saúde da vítima não foi informado. Ele segue internado no hospital municipal de Inhambupe. A motivação não foi informada.





