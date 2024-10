Vídeo: idoso arromba prédio durante o dia e rouba objetos de valor

Idoso arrombou entrada de précio com chave de fenda - Foto: Reprodução

Um idoso arrombou um prédio e furtou um valor estimado em R$ 15 mil de objetos de um prédio em Eunápolis, no sul da Bahia. O caso aconteceu durante o dia, na quinta-feira, 26.

Em imagens de câmera de segurança, é possível perceber quando o idoso chega em frente ao prédio no bairro Dinah Borges, e toca o interfone de vários apartamentos. Sem sucesso, ele usa uma chave de fenda para desmontar a fechadura e abrir a porta, quando consegue entrar no prédio.

O dono do imóvel percebeu a falta dos objetos quando chegou de viagem no domingo, 29, quando retornou de uma viagem com a família.

No local, ele violou a porta de um apartamento e furtou joias, relógios e um notebook. Em seguida, o homem sai com os objetos em uma pasta.