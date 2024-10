Vídeo: idoso fica ferido após perder controle de carroça

Idodo perdeu o controle da carroça - Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

Um idoso ficou gravemente ferido após perder o controle da carroça que conduzia no bairro Pampalona, em Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira, 9.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o cavalo que puxava o veículo sai em disparada e faz com que a carroça tombe. Nas imagens, é possível ver uma das rodas bater no meio-fio e o idoso ser projetado para frente, enquanto a carroceria capota.

Leia mais

>> Incêndio atinge apartamento na Barra

>> Vendedor ambulante é morto em Feira de Santana; suspeitos foram presos



O idoso teve ferimentos na cabeça, braços e região do abdômen. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado para uma unidade de saúde próxima. O cavalo deixou o local em alta velocidade e não há informações sobre o paradeiro do animal.