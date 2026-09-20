Vídeo: Incêndio atinge depósito de supermercado em Feira de Santana

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Um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito do Big Box Supermercado na manhã deste domingo (20), em Feira de Santana.



As chamas se espalharam rapidamente pelo pavimento superior do estabelecimento, localizado no bairro Conceição, e destruíram grande parte dos materiais armazenados no local.



Bombeiros atuaram no combate às chamas

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30. Segundo o tenente Jorge, quando as equipes chegaram, o fogo já havia tomado conta do depósito.

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Devido à dificuldade de acesso e retirada dos materiais, os militares concentraram inicialmente os esforços no combate aos focos de incêndio. Após essa etapa, serão realizados o rescaldo e a retirada dos produtos atingidos.

Funcionários retiraram parte dos produtos

Três viaturas do Corpo de Bombeiros participaram do combate inicial. Durante a ocorrência, a água dos veículos foi utilizada e foi necessário o apoio de dois carros-pipa para dar continuidade à operação.

Funcionários conseguiram retirar parte dos produtos que estavam na área inferior do estabelecimento.



A ação ajudou a reduzir os prejuízos e impediu que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos.





Confira o vídeo: