Vídeo: incêndio de grandes proporções destrói loja em Valença

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja em Valença, na madrugada desta sexta-feira, 8. A loja GBarbosa Eletroshow estava fechada no momento em que o incêndio começou. As causas do incidente ainda não foram divulgadas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível observar a gravidade da destruição do imóvel e o Corpo de Bombeiros tentando controlar as chamas.

Conforme o portal Mídia Bahia, a Prefeitura de Valença deve enviar a Defesa Civil para avaliar a estrutura do imóvel e possíveis riscos adicionais.

A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com a assessoria do GBarbosa e aguarda mais informações sobre ocorrido.



Matéria em atualização.