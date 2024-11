Vídeo: incêndio destrói bar famoso de Feira de Santana

Corpo de Bombeiros foi acionado para conter chamas - Foto: Leitor | Portal Massa!

Um incêndio foi registrado na tarde deste domingo, 17, na Avenida Fraga Maia, em Feira de Santana. Informações iniciais apontam que as chamas destruíram o Kabanas Music Bar, famoso estabelecimento da ‘Princesinha do Sertão’.

Em imagens gravadas por pessoas que passaram pelo local, é possível ver chamas fortes destruindo o estabelecimento. O bar contava com uma decoração repleta de ornamentos de palhas, o que pode ter ajudado no espalhamento do fogo.

Leia mais

>> Inusitado: gato e cachorro cruzam e geram filhotes; veja

>>Câmara de Feira de Santana inicia discussão sobre LDO 2025

Testemunhas também contam que se preocupam com a proximidade do Kabanas com um posto de combustível e um alto risco de explosão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio.

Até o momento, não há registro de mortos ou feridos. O Kabanas Music Bar está fechado desde o início de novembro para reformas.

Veja