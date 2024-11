Câmara de Feira de Santana inicia discussão sobre LDO 2025

Previsão é de que tanto o Projeto, quanto as emendas, sejam votadas na sessão desta quinta-feira, 14 - Foto: Divulgação

A presidente da Câmara de Feira de Santana, Eremita Mota (PP) abriu as discussões, em meio a quatro emendas consideradas fundamentais, em torno do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (nº 84/2024), de autoria do Executivo Municipal. O objetivo da matéria é estabelecer as regras para a elaboração do Orçamento do ano de 2025.

Os parlamentares se manifestaram sobre a proposta, que funciona como mecanismo de planejamento para a administração pública. Alguns comentaram sobre a necessidade de ajustes, visando adequá-la melhor para atender o que a população feirense deseja.

A presidente da Câmara, Eremita Mota, ressaltou a satisfação ao ver o trabalho dos parlamentares, propondo alterações significativas para adequar a LDO. Referindo-se à emenda que prevê a destinação de recursos para as associações, a dirigente chamou atenção para a falta de repasse da Prefeitura às entidades, nos últimos anos.

O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) da Câmara de Feira de Santana, vereador Jurandy Carvalho disse, na sessão desta quarta, 13, que tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual começou a ser discutida, quanto o próprio Orçamento Municipal, precisam ser “repaginados”. De acordo com ele, a grande quantidade de remanejamento de recursos ao longo do ano, no Orçamento, demonstra que há “falhas na identificação de valores que realmente cada secretaria e áreas necessitam para execução”.

É preciso, ele defende, “dar uma melhorada”. Exemplificou que falta dinheiro em ações da Secretaria de Agricultura, em áreas como abastecimento e aguadas. Lembrou que, na área rural residem cerca de 120 mil pessoas.