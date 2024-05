Vídeo mostra caçada da PM a suspeito de tráfico que pulou de ferry | A TARDE

Imagens registradas por passageiros do ferry boat mostram o momento em que policiais militares do 23º BPM realizam buscas dentro da embarcação Ana Nery. O alvo da ação seria um homem suspeito de tráfico de drogas. Na tentativa de escapar dos policiais, o suspeito se jogou do ferry boat, mas foi capturado momentos depois. O caso aconteceu neste sábado, 11.

Um dos vídeos foi gravado pouco depois do homem pular ao mar. Os policiais foram até a parte do terminal para avistá-lo e prendê-lo depois. Já no segundo, os agentes aparecem vasculhando a embarcação em busca do suspeito, que, para escapar da prisão, pulou ao mar e foi nadando até a praia do Cajá, onde foi detido.

De acordo com a Polícia Civil, após ser capturado na praia, o suspeito foi apresentado na 19ª Delegacia Territorial (DT/Itaparica). Com ele foram encontradas uma arma de fogo, tipo fuzil, e 15 frascos de cocaína. Ele foi autuado em flagrante e segue detido na unidade policial, à disposição da justiça. Todo material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

