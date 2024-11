Vídeo mostra pescadores sendo resgatados após naufrágio na Bahia

Pescadores foram resgatados após náufrago - Foto: Reprodução

Um grupo de quatro pescadores teve que ser resgatado após a embarcação colidir com um banco de areia, no litoral do município de Canavieiras, no sul do estado. O acidente deixou os pescadores à deriva ao mar. Porém, por sorte, outros grupos de pescadores passavam na região no momento e fizeram o resgate.

Leia Mais:

>> Polícia investiga origem da arma utilizada em ataque de Heliópolis

>> Ataque em colégio termina com quatro estudantes mortos na Bahia

Um vídeo enviado à reportagem de A TARDE mostra o momento exato em que o grupo é socorrido pelos colegas. [veja]

Apesar do susto, apenas um dos tripulantes da embarcação que naufragou sofreu um pequeno ferimento na virilha devido a um anzol preso, mas não houve maiores complicações. O caso aconteceu no sábado, 12.