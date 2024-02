Vídeo: Motos colidem em cruzamento e pilotos são arremessados na Bahia | A TARDE

Câmeras de segurança registraram um grave acidente envolvendo duas motos, na noite desta quarta-feira, 7, na cidade de Feira de Santana, na região centro-norte da Bahia.

De acordo com o horário presente no vídeo, a colisão entre os dois veículos aconteceu exatamente às 21h10, na transversal da Rua China.

Nas imagens, que o Portal A TARDE teve acesso, as duas motos aparecem em alta velocidade e se batem no cruzamento das vias. Os dois motoqueiros 'decolam' e vão parar metros de distância do ponto de impacto.

Até o momento, ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos pilotos.

Assista:

Reprodução