Vídeo: pedestre é assaltado por bandido debaixo de chuva em Salvador

Nem a forte chuva que tomou conta dos bairros de Salvador, nesta quinta-feira (29), impediram bandidos de cometerem atos criminosos na cidade. Em um vídeo registrado por câmeras de segurança na capital baiana, um assaltante foi flagrado abordando um pedestre e roubando o seu celular no meio da chuva.

Segundo informações iniciais, a situação aconteceu nas primeiras horas desta manhã, na localidade de Castelo Branco. No vídeo, o suspeito foi flagrado se aproximando de um homem com uma pistola e tomando o aparelho das mãos da vítima.

Após o ato, o criminoso guardou a arma e foi embora do local. Outras pessoas próximas testemunharam o ocorrido e seguiram caminhando na chuva. A reportagem do Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Militar, que afirmou não ter sido acionada para a ocorrência.