Vídeo: um morre e três ficam feridos durante festa 'paredão' na Bahia

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas durante uma festa do estilo 'paredão', em Porto Seguro, costa do descobrimento. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 17.

De acordo com as informações iniciais, o evento de aniversário acontecia no espaço Toca dos Paredões, nas proximidades do bairro Porto Alegre, quando uma das vítimas, Erick Batista Fernandes, foi alvejada diversas vezes. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Não há detalhes de como tudo aconteceu. No entanto, um vídeo que flagra o momento quando acontecem os tiros, é possível escutar diversos disparos sequenciais.

O Portal A TARDE entrou em contato com as polícias Civil e Militar e aguarda resposta.