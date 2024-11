Suspeito de atirar bomba que feriu fotojornalista é preso

- Foto: Reprodução TV Globo

A Polícia prendeu o suspeito de arremessar a bomba que feriu um fotojornalista durante a final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo. O homem foi localizado na manhã deste domingo, 17. A informação foi divulgada pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, em uma rede social.

O caso aconteceu durante a parte de volta da final da Copa do Brasil, no último dia 10, na na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na ocasião, o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, foi atingido por uma bomba arremessada em direção ao campo. Ele fraturou três dedos e rompeu um dos tendões do pé.

Ele ficou cinco dias internado e recebeu alta médica na sexta-feira, 15. Segundo o vice-governador, mais detalhes da prisão serão repassados em uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira.