Homem é achado morto em Pernambués após sequestro

Foto: Reprodução

Um homem, indentificado como Cleomar Vidal, foi encontrado morto a tiros na madrugada deste domingo, 17, na Avenida São Paulo, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com as informações da Polícia Militar, agentes da 1ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo, ao chegarem, os pms constataram que havia um homem ferido caído ao solo, a vítima não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada e o DPT acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Relatos dão conta de que ele teria sido sequestrado em Simões Filho, no dia anterior.