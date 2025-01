Village Itaparica antecipa a 1ª fase das obras das multipropriedades

Village Itaparica anunciou um adiantamento nas obras - Foto: Divulgação

Localizado na região da Ilha de Vera Cruz, o Village Itaparica é um empreendimento comercializado no regime de multipropriedade, que anunciou a antecipação das obras da 1ª fase. O motivo disso é a conquista de licenças ambientais necessárias para um projeto comprometido com a ASG.

O inicio das construções seguirão normas específicas para desmobilizar as estruturas do antigo Club Med, com aproveitamento máximo de recursos, com separação e descarte, além de programas de Resgate, Monitoramento e Conservação da Fauna e Flora locais.

A responsável pela construção do Village Itaparica, a Eindom Empreendimentos, reforça que o início dessas obras consolida o propósito de resgatar Itaparica como um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil, além de poder gerar 2mil empregos, sendo eles diretos e indiretos.

Atualmente, o Village Itaparica disponibiliza para seus multiproprietários e também para day use, uma infraestrutura completa de lazer e esporte, que inclui piscina, praia exclusiva, bar da praia, restaurante, praça de alimentação, espaço infantil e diversas quadras esportivas. São quase 3 mil multiproprietários em 22 estados e 195 cidades do Brasil, além de Portugal, Espanha e Inglaterra.

Segundo Samuel Goldstein, sócio-diretor da Eindom Empreendimentos, “Esse é o início de um sonho se tornando realidade, era um desejo antigo tanto da empresa quanto dos clientes. Com a antecipação das obras, nossos proprietários vão poder utilizar a estrutura do resort por completo, hospedando em suas casas de férias”.