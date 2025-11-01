Visite Bahia: plataforma conecta turistas e empreendedores a famoso destino

empreendedores manuseando a plataforma visite a Bahia - Foto: Matheus Landim | GOVBA

As praias, rios, cachoeiras e trilhas da Bahia vem sendo procurada por diversos brasileiros e visitantes, que adotaram o estado como um dos destinos 'queridinhos' nas rotas turísticas. Nesse sentido, o governo estadual lançou o projeto Visite a Bahia como forma impulsionar o turismo.

A iniciativa foi lançada na cidade de Morro do Chapéu, localizada na região da Chapada Diamantina, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE) e de Turismo (Setur), na sexta-feira, 31. Com a plataforma digital Visite a Bahia - Morro do Chapéu, micro e pequenos empreendedores passam a estar inseridos no mercado global.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a traveltech, startup que atua na área de turismo - Just Travel e a prefeitura de Morro do Chapéu. O CEO da empresa, João Nul, explicou a funcionalidade da plataforma.

“A plataforma é uma solução para indústria do turismo, que vai fomentar e promover o destino, tendo como base a plataforma digital”.



O que encontrar na plataforma digital?

Durante a cerimônia de lançamento do Visite a Bahia, empreendedores que fizeram o treinamento, na última semana, foram certificados e agora estão habilitados para operar a plataforma.

Na plataforma digital, os empreendedores fizeram a seguinte integração:

com hospedagem;

alimentação;

guias turísticos;

experiências locais em um único ecossistema que opera em multimoedas e multi-idiomas.

O que dizem as autoridades sobre o Visite Bahia?

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida explica que o lançamento do portal digital e integrado é resultado de todo trabalho do Estado para alavancar a Bahia como principal destino para turistas e investidores.

“O povo baiano é criativo por natureza e esse projeto é um instrumento de desenvolvimento econômico para impulsionar o interior do estado através do turismo. O Visite a Bahia vai fazer com que o turismo dialogue com o setor de comércio, serviços e varejo, gerando empregos e renda para o município”, afirma o titular da SDE.

Já a prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, celebrou o lançamento do projeto Visite a Bahia - Morro do Chapéu.

"Somos pioneiros. Dentre os 417 municípios, Morro do Chapéu foi escolhido para receber esse projeto. Ninguém trabalha sozinho e com o potencial da nossa cidade, temos muito para trabalhar juntos. Quero agradecer ao secretário Angelo por ter nos escolhido como município piloto e ao secretário Mauricio e ao governador Jerônimo por acreditarem no projeto", afirmou.

Cerimônia de lançamento | Foto: Matheus Landim | GOVBA

O diretor de Certificação e Regulação da Setur-BA, Divaldo Borges, destaca que o projeto representa o espírito de integração que a pasta de Turismo do Estado tem buscado promover, com a união de territórios, valorização de identidades e o fomento ao desenvolvimento sustentável em cada canto da Bahia.

“O Visite a Bahia – Morro do Chapéu é mais do que uma plataforma digital, é um convite para que o visitante descubra, de forma prática e acessível, tudo o que torna esse destino tão único. É uma ferramenta moderna, que vai reunir informações, roteiros, serviços e experiências, fortalecendo a imagem do município como um dos grandes destinos turísticos da Bahia”, explica Borges.

Além dos empreendedores, estiveram presentes na cerimônia, o vice-prefeito do município, Vitor Araújo; o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pertiano Souza e Elói Falcão, presidente da Câmera Municipal de Morro do Chapéu.