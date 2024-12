Vítimas de acidente entre ônibus e carreta são enterradas na Bahia

Batida aconteceu na noite de quarta-feira, 4 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As vítimas do acidente que envolveu dois ônibus e uma carreta na BR-110, em Olindina, foram enterradas na Bahia. A batida aconteceu na noite de quarta-feira, 4, deixando cinco pessoas mortas e 36 feridas, sendo quatro delas em estado grave.

O casal de comerciantes Cintia Evangelista da Silva, de 45 anos, e Carlos Evangelista da Silva, de 51 anos, foram velados no Ginásio de Esportes de Gandu, cidade onde moravam. Conforme informações do G1 Bahia, eles foram enterrados no Cemitério Municipal São José do município, na manhã desta sexta-feira. Cintia e Carlos deixaram dois filhos.

| Foto: Reprodução

Tatiana Silva dos Santos, de 39 anos, nasceu em Ibirapitanga, no sul da Bahia, mas também morava em Gandu. Ela era comerciante e tinha uma loja na cidade de Itamaraty. O corpo dela foi velado na quinta-feira, na Igreja Manancial em Itamarati, distrito de Ibirapitanga e enterrado no cemitério do distrito.

Domingos tinha 44 anos e trabalhava como segurança. Ele foi velado e enterrado na quinta-feira no cemitério Jardim Celestial, em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador.

As informações sobre o enterro da a quinta vítima do acidente, Gecirlene, de 42 anos, não foram divulgadas.

Os 36 feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para unidades de saúde de Olindina, Alagoinhas e Ribeira do Pombal.