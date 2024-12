Casal de comerciantes está entre vítimas de acidente na Bahia

Colisão aconteceu na BR-110, em Olindina - Foto: Reprodução

Um casal de comerciantes está entre as vítimas do acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta na BR-110, em Olindina, a 218 km de Salvador. A batida aconteceu na noite de quarta-feira, 4, e deixou cinco mortos e 23 feridos. As informações foram confirmadas pela prefeitura da cidade.

De acordo com o G1 Bahia, Carlos Evangelista da Silva, de 51 anos, e Cintia Evangelista da Silva, de 45, moravam na cidade de Gandu, no sul da Bahia. Eles eram evangélicos, tinham uma loja de confecções no centro da cidade e um box na feira livre de Gandu.

Carlos e Cintia deixam dois filhos. Além do casal, uma terceira vítima foi identificada como Domingos Ferreira dos Santos, de 44 anos. Outras duas vítimas ainda não foram identificadas.